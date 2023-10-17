Силы обороны уничтожили на аэродромах Бердянска и Луганска 9 вертолетов и склад боеприпасов рф
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. На аэродромах временно оккупированных Бердянска Запорожской области и Луганска Луганской области украинские войска поразили, в частности, 9 вертолетов, ПВО, посадочные полосы и склад боеприпасов. Потери противника составляют десятки погибшими. Об этом сообщают Силы Специальных Операций ВС Украины, пишет УНН.
Отмечается, что Силы Специальных Операций получили информацию об использовании врагом аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывание на них значительного количества авиационной и специальной техники и боеприпасов. Координаты и необходимые данные были переданы для поражения подразделениям Сил обороны.
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«Операция “DRAGONFLY”. Успешная операция ССО Украины по поражению аэродромов в Бердянске и Луганске. В результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери», - говорится в сообщении.
Детали
По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:
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- девять вертолетов различных модификаций
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- специальная техника, которая находилась на аэродромах
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- пусковая установка ПВО
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- склад боеприпасов
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- повреждены взлетные полосы аэродромов
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Как отметили в ССО, склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра.
«Потери в живой силе противника составляют десятки погибшими и ранеными. Тела до сих пор достают из-под завалов», - добавили в ССО.
Напомним
Силы обороны Украины в ночь на вторник, 17 октября, ударили по вертолетам на аэродромах вблизи временно оккупированных Бердянска Запорожской области и Луганска Луганской области.