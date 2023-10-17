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Силы обороны уничтожили на аэродромах Бердянска и Луганска 9 вертолетов и склад боеприпасов рф

Киев • УНН

 • 498975 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. На аэродромах временно оккупированных Бердянска Запорожской области и Луганска Луганской области украинские войска поразили, в частности, 9 вертолетов, ПВО, посадочные полосы и склад боеприпасов. Потери противника составляют десятки погибшими. Об этом сообщают Силы Специальных Операций ВС Украины, пишет УНН.

Силы обороны уничтожили на аэродромах Бердянска и Луганска 9 вертолетов и склад боеприпасов рф

Отмечается, что Силы Специальных Операций получили информацию об использовании врагом аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывание на них значительного количества авиационной и специальной техники и боеприпасов. Координаты и необходимые данные были переданы для поражения подразделениям Сил обороны.

Цитата

«Операция “DRAGONFLY”. Успешная операция ССО Украины по поражению аэродромов в Бердянске и Луганске. В результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери», - говорится в сообщении.

Детали

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

  • девять вертолетов различных модификаций
  • специальная техника, которая находилась на аэродромах
  • пусковая установка ПВО
  • склад боеприпасов
  • повреждены взлетные полосы аэродромов

Как отметили в ССО, склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра.

«Потери в живой силе противника составляют десятки погибшими и ранеными. Тела до сих пор достают из-под завалов», - добавили в ССО.

Напомним

Силы обороны Украины в ночь на вторник, 17 октября, ударили по вертолетам на аэродромах вблизи временно оккупированных Бердянска Запорожской области и Луганска Луганской области.

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