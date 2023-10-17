Сили оборони вдарили по аеродромах на тимчасово окупованій території
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Сили оборони України у ніч на вівторок, 17 жовтня, вдарили по гелікоптерах на аеродромах поблизу тимчасово окупованих Бердянська Запорізької області і Луганська Луганської області. Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує УНН.
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«Уночі на 17 жовтня Збройні сили Україні нанесли успішні удари по гелікоптерах та обладнанню аеродромів російських окупаційних військ поблизу тимчасово окупованого Луганська та Бердянська», - йдеться у повідомленні у Telegram.
Доповнення
Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що підрозділи ракетних військ Сил оборони України уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках окупантів. Також знищили склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.