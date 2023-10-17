Силы обороны ударили по аэродромам на временно оккупированной территории
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Силы обороны Украины в ночь на вторник, 17 октября, ударили по вертолетам на аэродромах вблизи временно оккупированных Бердянска Запорожской области и Луганска Луганской области. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ, информирует УНН.
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"Ночью на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских оккупационных войск вблизи временно оккупированного Луганска и Бердянска", - говорится в сообщении.
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Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что подразделения ракетных войск Сил обороны Украины поразили 2 вертолета на посадочных площадках оккупантов. Также уничтожили склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.