Сили оборони влучили у 2 вертольоти на посадкових майданчиках окупантів — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Підрозділи ракетних військ Сил оборони України уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках окупантів. Також знищили склад боєприпасів та артилерійський засіб противника. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу, передає УНН.
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Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Зазначається, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх в районі західніше Вербового Запорізької області.
Українські воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.
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