Силы обороны попали в 2 вертолета на посадочных площадках оккупантов - Генштаб

Детали

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее Вербового Запорожской области.

Украинские воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения.

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