Силы обороны попали в 2 вертолета на посадочных площадках оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Подразделения ракетных войск Сил обороны Украины поразили 2 вертолета на посадочных площадках оккупантов. Также уничтожили склад боеприпасов и артиллерийское средство противника. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба, передает УНН.
Детали
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее Вербового Запорожской области.
Украинские воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ нанесли удары по вертолетам оккупантов вблизи Луганска и Бердянска