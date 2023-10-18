У росії відреагували на передачу ATACMS Україні: пригрозили наслідками
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У росії висловилися про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Посол рф у США анатолій антонов заявив, що рішення Вашингтона про постачання Україні ATACMS є нібито «грубою помилкою», пишуть росЗМІ, передає УНН.
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За словами посла росії в Сполучених Штатах Америки анатолія антонова, рішення Вашингтона про постачання Україні американських оперативно-тактичних ракет ATACMS є «грубою помилкою», і нібито матиме серйозні наслідки.
При цьому російський дипломат не забув зазначити, що Вашингтон дедалі більше наближає події, які можуть призвести до прямого зіткнення НАТО з москвою.
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"Рішення Білого дому про направлення українцям далекобійних ракет - груба помилка. Наслідки цього кроку, який навмисно приховувався від громадськості, матимуть найсерйозніший характер. Вашингтон послідовно веде лінію на повне згортання двосторонніх відносин", - сказав посол представникам російського пабліка.
Раніше
Як повідомляв УНН, США передали Україні партію ракет ATACMS. За даними АР, ATACMS стали ключовим фактором для того, щоб Україна вразила аеродром у Бердянську.