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"Очередная страшилка от путина для Запада": Игнат прокомментировал российские самолеты с "Кинжалами" над Черным морем

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Заявление президента рф владимира путина о патрулировании воздушного пространства над Черным морем российскими самолетами с ракетами "Кинжал" для Украины ничего не меняет. Это лишь очередное запугивание. Об этом в эфире телемарафона в четверг сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.

"Очередная страшилка от путина для Запада": Игнат прокомментировал российские самолеты с "Кинжалами" над Черным морем

Цитата

«Угроза для Украины неизменна. МиГ-31К, который является носителем ракеты "Кинжал", может запускать ее откуда угодно», - сказал Юрий Игнат.

«Если они усиливают присутствие этих самолетов где-то в Черном море, там в воздушном пространстве нейтральном, то это, возможно, больше игра на Запад. Выход в Черное море имеют несколько стран НАТО. Они же намекнули, что 1000 метров летит "Кинжал", то что он может быть носителем ядерного боезаряда. Это, собственно, очередная страшилка от путина для Запада», - добавил он.

Дополнение

18 октября путин заявил, что воздушно-космические силы россии начинают постоянное патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами с комплексами "Кинжал". 

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