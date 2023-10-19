"Очередная страшилка от путина для Запада": Игнат прокомментировал российские самолеты с "Кинжалами" над Черным морем
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Заявление президента рф владимира путина о патрулировании воздушного пространства над Черным морем российскими самолетами с ракетами "Кинжал" для Украины ничего не меняет. Это лишь очередное запугивание. Об этом в эфире телемарафона в четверг сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.
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«Угроза для Украины неизменна. МиГ-31К, который является носителем ракеты "Кинжал", может запускать ее откуда угодно», - сказал Юрий Игнат.
«Если они усиливают присутствие этих самолетов где-то в Черном море, там в воздушном пространстве нейтральном, то это, возможно, больше игра на Запад. Выход в Черное море имеют несколько стран НАТО. Они же намекнули, что 1000 метров летит "Кинжал", то что он может быть носителем ядерного боезаряда. Это, собственно, очередная страшилка от путина для Запада», - добавил он.
Дополнение
18 октября путин заявил, что воздушно-космические силы россии начинают постоянное патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами с комплексами "Кинжал".
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