путіну примарилось, що Україна нібито "готова до переговорів"

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"Ми чуємо зараз, що вони нібито готові до якихось переговорів. Уже й відповідальні особи, які курують питання зовнішньої політики і які зовсім нещодавно говорили, що потрібно завдати росії стратегічної поразки на полі бою, зараз вони вже заговорили іншим голосом і вже кажуть, що потрібно вирішувати ці проблеми шляхом мирних переговорів. Це трансформація в правильному напрямку, за це похвалю, але цього недостатньо", - заявив путін.

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Також за словами глави рф, потрібні «конкретні кроки, якщо дійсно є бажання домовлятися», але для початку, як висловився путін, - "треба скасувати декрет, який забороняє переговори".

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Також російський дикатор володимир путін назвав постачання Україні ракет ATACMS «черговою помилкою США» і заявив, що рф нібито зможе відбивати атаки таким озброєнням.