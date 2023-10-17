Залужний показав відео пусків ракет ATACMS
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео запуску американських ракет ATACMS, передає УНН.
Цитата
"ATACMS. Робота наших воїнів. Дякую вам за службу! Дякую партнерам за підтримку. Разом - до перемоги", - написав Залужний у Telegram.
Раніше
Президент України Володимир Зеленський підтвердив передачу та застосування американських ракет ATACMS.
Як повідомила The Wall Street Journal, у вівторок Україна могла вперше використати ракети ATACMS, які в обмеженій кількості таємно отримала від США.