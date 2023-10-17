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Залужный показал видео пусков ракет ATACMS

Киев • УНН

 • 447866 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео запуска американских ракет ATACMS, передает УНН.

Залужный показал видео пусков ракет ATACMS

Цитата

"ATACMS. Работа наших воинов. Спасибо вам за службу! Спасибо партнерам за поддержку. Вместе - к победе", - написал Залужный в Telegram.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил передачу и применение американских ракет ATACMS.

Как сообщила The Wall Street Journal, во вторник Украина могла впервые использовать ракеты ATACMS, которые в ограниченном количестве тайно получила от США.

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