Залужный показал видео пусков ракет ATACMS

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"ATACMS. Работа наших воинов. Спасибо вам за службу! Спасибо партнерам за поддержку. Вместе - к победе", - написал Залужный в Telegram.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил передачу и применение американских ракет ATACMS.

Как сообщила The Wall Street Journal, во вторник Украина могла впервые использовать ракеты ATACMS, которые в ограниченном количестве тайно получила от США.