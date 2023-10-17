Залужный показал видео пусков ракет ATACMS
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео запуска американских ракет ATACMS, передает УНН.
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"ATACMS. Работа наших воинов. Спасибо вам за службу! Спасибо партнерам за поддержку. Вместе - к победе", - написал Залужный в Telegram.
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил передачу и применение американских ракет ATACMS.
Как сообщила The Wall Street Journal, во вторник Украина могла впервые использовать ракеты ATACMS, которые в ограниченном количестве тайно получила от США.