путину привиделось, что Украина якобы "готова к переговорам"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. российский президент владимир путин заявил, что Украина якобы уже задумывается о переговорах с рф и что якобы надо "отменить декрет Киева о запрете переговоров". Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
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"Мы слышим сейчас, что они якобы готовы к каким-то переговорам. Уже и ответственные лица, которые курируют вопросы внешней политики и которые совсем недавно говорили, что нужно нанести россии стратегическое поражение на поле боя, сейчас они уже заговорили другим голосом и уже говорят, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров. Это трансформация в правильном направлении, за это похвалю, но этого недостаточно", - заявил путин.
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Также по словам главы рф, нужны «конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться», но для начала, как выразился путин, - "надо отменить декрет, который запрещает переговоры".
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Также российский дикатор владимир путин назвал поставку Украине ракет ATACMS «очередной ошибкой США» и заявил, что рф якобы сможет отражать атаки таким вооружением.