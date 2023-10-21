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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Соответствует типичной российской риторике": британская разведка оценила заявление путина о "Кинжалах" над Черным морем

Киев • УНН

 • 206319 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Конкретное упоминание российским диктатором владимиром путиным о патрулировании над Черным морем самолетов рф именно с ракетами "Кинжал" почти наверняка было сделано, чтобы продемонстрировать возможности россии производить и использовать новое оружие. Но их эффективность в Украине на сегодня является плохой. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

"Соответствует типичной российской риторике": британская разведка оценила заявление путина о "Кинжалах" над Черным морем

Детали

18 октября путин объявил, что россия начнет патрулирование истребителей в восточной части Черного моря с использованием самолетов-перехватчиков МиГ-31И, вооруженных баллистическими ракетами воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал". "Его оправдание касалось недавнего увеличения морского присутствия США в восточном Средиземноморье с намерением подвергнуть эти суда риску, используя систему вооружения с заявленной дальностью действия до 2000 км", - указано в отчете.

Цитата

"Это заявление соответствует типичной российской риторике, направленной на внутреннюю аудиторию, которая называет Запад агрессором и одновременно представляет действия россии как необходимые для защиты государства. Конкретное упоминание путиным ракеты "Кинжал" и ее возможностей почти наверняка было сделано с целью стратегического обмена сообщениями, чтобы продемонстрировать, что россия по-прежнему способна производить и эксплуатировать недавно разработанное оружие, несмотря на продолжающийся украинский конфликт", - говорится в отчете МО Британии.

При этом там указывают, что "Кинжал" "фактически остается на стадии эксплуатационных испытаний, и его эффективность в Украине на сегодняшний день является плохой".

"На бумаге он остается очень боеспособным, способным летать на гиперзвуковых скоростях и уклоняться от современных систем противовоздушной обороны, хотя почти наверняка необходимо существенно улучшить то, как россия использует его для реализации этого потенциала", - отмечается в отчете.

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