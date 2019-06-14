"Миротворец" обнародовал список тысячи наемников из ЧВК "Вагнер"

"За несколько лет совместными усилиями установлено и задокументировано более 2000 россиян из т.н. "ЧВК "Вагнер", которые участвовали в захвате Крыма, убивали на Донбассе, в Сирии, ЦАР, Ливии и других странах. Теперь все ублюдки "вагнеровци" наконец-то находятся вместе в Чистилище сайта "Миротворец" для того, чтобы цивилизованный мир знал в лицо тех российских нелюдей, которые за деньги готовы убивать любого и где угодно. Сегодня мы показываем первую 1000 российских "вагнеровцев" с Чистилища", - говорится в сообщении "Миротворца".

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Так, в самом файле 1069 имен, но некоторые из них повторяются. Также обнародовано происхождение вероятных наемников и номера телефонов некоторых из них, даты рождения и адреса проживания.

Как сообщал УНН, в базу "Миротворец" попал российский актер Галустян.