“Миротворець” оприлюднив список тисячі найманців з ПВК “Вагнер”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Інформаційний центр “Миротворець” об’єднав результати власного розслідування з результатами Служби безпеки України, та оприлюднили імена і данні 1000 російських найманців з ПВК “Вагнер”. Інформаційний центр оприлюднив список у вигляді документу Word Exel, який можна завантажити з сайту “Миротворця”, передає УНН.
“За кілька років спільними зусиллями встановлено і задокументовано більше 2000 росіян з т.з. “ПВК "Вагнер", які брали участь у захопленні Криму, вбивали на Донбасі, у Сирії, ЦАР, Лівії та інших країнах. Тепер всі покидьки „вагнерівці“ нарешті знаходяться разом у Чистилищі сайта „Миротворець“ задля того, щоб цивілізований світ знав у обличчя тих російських нелюдів, які за гроші готові вбивати будь-кого і де завгодно. Сьогодні ми показуємо першу 1000 російських „вагнерівців“ з Чистилища”, — йдеться в повідомленні “Миротворця”.
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Так, у самому файлі 1069 імен, але деякі з них повторюються. Також оприлюднене походження ймовірних найманців та номери телефонів деяких з них, дати народження та адреси проживання.
Як повідомляв УНН, до бази "Миротворець" потрапив російський актор Галустян.