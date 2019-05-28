До бази "Миротворець" потрапив російський актор Галустян
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Російського шоумена та актора Михайла Галустяна внесли в базу українського сайту "Миротворець" через свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт "Миротворець".
"(Актора звинувачують у – ред.) свідомому порушенню Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь в пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь в спробах легалізації анексії АР Крим. Незаконна комерційна діяльність в Криму", - йдеться в повідомленні.
Також, на сайті "Миротворця" зазначається, що Михайло Галустян знімається в анексованому Криму в дитячому фільмі.
"В "Артеку" проходять зйомки російського фільму (робоча назва "Артек. Велика мандрівка"). Головні ролі грають діти. Разом з ними на одному майданчику працюють вже знамениті актори. Зірка фільму, Михайло Галустян, розповів кримським "Вістям" про свого персонажа і про свої враження в Криму", - зазначається на сайті.
Нагадаємо, Центр “Миротворець” звернувся до Ради Національної безпеки України, Служби безпеки України та Верховної Ради України щодо фінансування передвиборчої кампанії кандидата в президенти Володимира Зеленського та втручання країни агресора у виборчий процес в Україні.