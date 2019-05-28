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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 110472 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136946 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144496 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130059 просмотра

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В базу "Миротворец" попал росийский актер Галустян

В базу "Миротворец" попал росийский актер Галустян

Киев  •  УНН

 • 35336 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Российского шоумена и актера Михаила Галустяна внесли в базу украинского сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный русскими оккупантами Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Миротворец".

"(Актера обвиняют в - ред.) сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный русскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Незаконная коммерческая деятельность в Крыму", - говорится в сообщении.

Также, на сайте "Миротворца" отмечается, что Михаил Галустян снимается в аннексированном Крыму в детском фильме.

"В "Артеке" проходят съемки российского фильма (рабочее название "Артек. Большое путешествие"). Главные роли играют дети. Вместе с ними на одной площадке работают уже знаменитые актеры. Звезда фильма, Михаил Галустян, рассказал крымским "Известиям" о своем персонаже и о своих впечатлениях в Крыму", - говорится на сайте.

Напомним, Центр "Миротворец" обратился в Совет национальной безопасности Украины, Службу безопасности Украины и Верховной Рады Украины по финансированию предвыборной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского и вмешательства страны агрессора в избирательный процесс в Украине.

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