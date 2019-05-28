В базу "Миротворец" попал росийский актер Галустян
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Российского шоумена и актера Михаила Галустяна внесли в базу украинского сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный русскими оккупантами Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Миротворец".
"(Актера обвиняют в - ред.) сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный русскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Незаконная коммерческая деятельность в Крыму", - говорится в сообщении.
Также, на сайте "Миротворца" отмечается, что Михаил Галустян снимается в аннексированном Крыму в детском фильме.
"В "Артеке" проходят съемки российского фильма (рабочее название "Артек. Большое путешествие"). Главные роли играют дети. Вместе с ними на одной площадке работают уже знаменитые актеры. Звезда фильма, Михаил Галустян, рассказал крымским "Известиям" о своем персонаже и о своих впечатлениях в Крыму", - говорится на сайте.
Напомним, Центр "Миротворец" обратился в Совет национальной безопасности Украины, Службу безопасности Украины и Верховной Рады Украины по финансированию предвыборной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского и вмешательства страны агрессора в избирательный процесс в Украине.