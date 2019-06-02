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До бази "Миротворець" потрапив російський журналіст Познер

До бази "Миротворець" потрапив російський журналіст Познер

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Російського журналіста Володимира Познера внесли в базу сайту "Миротворець" через те, що він відвідав окупований Крим. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт "Миротворець".

"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь в пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь в спробах легалізації анексії АР Крим", - сказаено у повідомленні.

Також сайт наводить слова Познера про те, що він "приїжджав туди (до Криму - ред.) як голова журі конкурсу "ТЕФІ-Капітал".

Нагадаємо, російського шоумена та актора Михайла Галустяна внесли в базу українського сайту "Миротворець" через свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим.

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