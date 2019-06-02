До бази "Миротворець" потрапив російський журналіст Познер
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Російського журналіста Володимира Познера внесли в базу сайту "Миротворець" через те, що він відвідав окупований Крим. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт "Миротворець".
"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь в пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь в спробах легалізації анексії АР Крим", - сказаено у повідомленні.
Також сайт наводить слова Познера про те, що він "приїжджав туди (до Криму - ред.) як голова журі конкурсу "ТЕФІ-Капітал".
Нагадаємо, російського шоумена та актора Михайла Галустяна внесли в базу українського сайту "Миротворець" через свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим.