Мир должен видеть, что рф сошла с ума, а её военные наслаждаются убийствами: Зеленский о "сафари" вражеского дрона в Херсоне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское "сафари" против людей должно остановиться в Украине и точно не должно распространиться на другие страны, всем стоит сотрудничать, чтобы были реальные гарантии безопасности и чтобы российская война шла к завершению, передает УНН.

Сегодня многих шокировало очередное видео "сафари", которое россияне ведут дронами против людей в Херсоне. Российский дрон целенаправленно охотился за мужчиной, который продавал овощи в Херсоне, взорвался рядом с ним, и россияне сами признали, что совершили это преступление и что не просто не жалеют, а гордятся тем, как издеваются над людьми. Мужчина был ранен взрывом. Каждый день россияне устраивают такие "сафари" на обычных людей в Херсоне - сообщил Зеленский.

По его словам, мир должен видеть это, должен видеть каждый факт, что Россия сошла с ума, и каждый факт, что российские военные наслаждаются убийствами и издевательствами над людьми. Без давления на Россию, без демонтажа ее агрессивного потенциала и без реальных гарантий безопасности от России просто невозможно представить, что мир сможет сосуществовать с этим злом. Нужно быть и впредь решительными, чтобы защищать жизни. Надо так действовать и так поддерживать жизнь, чтобы Россия была вынуждена действительно задуматься о мире, а не о том, как увеличить дальность своих дронов.

И это касается не только Украины. Российское "сафари" против людей должно остановиться в Украине и точно не должно распространиться на другие страны. Финляндия и Казахстан, государства Балтии и Польша, государства Южного Кавказа и Румыния и Молдова – всем стоит сотрудничать, чтобы были реальные гарантии безопасности и чтобы российская война шла к завершению. Мир нужен, а значит – сотрудничество всех в мире, кто действительно ценит мир. Спасибо каждому, кто помогает Украине! - резюмировал Зеленский.

Мужчина, за которым в Херсоне вражеский беспилотник устроил "охоту", получил контузию и взрывную травму - ОВА

Напомним

Российские войска атаковали дроном гражданского мужчину, который торговал на херсонском рынке. К счастью, торговец выжил. Кадры с моментом попадания дрона обнародовали в полиции Херсонской области. В МИД Украины отреагировали, указав на сознательную и системную российскую стратегию.