Мир будет "уязвимым", если Путин добьется успеха в Украине - Столтенберг

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  152791 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
26 январь 2024, 13:10  •  223923 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  224371 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  211234 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  244260 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  240035 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  207985 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  208563 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  208494 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  172990 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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Новости по теме

Мир будет "уязвимым", если Путин добьется успеха в Украине - Столтенберг

Глава НАТО предупреждает, что мир будет "уязвимым", если Путин добьется успеха в Украине, и говорит, что авторитарные режимы внимательно следят за ним.

Война •   •  13246 просмотра
Мир будет "уязвимым", если Путин добьется успеха в Украине - Столтенберг

В Черном море - 6 вражеских кораблей с общим залпом 8 "Калибров"

В Черном море остаются шесть кораблей российского флота, в том числе две подводные лодки. Вместе они имеют восемь крылатых ракет "Калибр", готовых к запуску, что представляет постоянную высокую угрозу.

Война •   •  14113 просмотра
В Черном море - 6 вражеских кораблей с общим залпом 8 "Калибров"

В Финляндии состоялись президентские выборы, стало известно, кто прошел во второй тур

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб получил больше всего голосов (27,2%) в первом туре президентских выборов в Финляндии. Во втором туре выборов 11 февраля он встретится с бывшим министром иностранных дел Пеккой Хаависто (25,8% голосов).

Новости Мира •   •  12506 просмотра
В Финляндии состоялись президентские выборы, стало известно, кто прошел во второй тур

На Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными осуществлена DDoS-атака

DDoS-атака на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Украине была осуществлена 28 января с целью ограничить доступ к информации об обмене пленными и сбитых самолетах. Несмотря на препятствия, Штаб продолжает работать над возвращением украинских пленных из России.

Общество •   •  17992 просмотра
На Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными осуществлена DDoS-атака

Трое американских военных погибли из-за удара беспилотника по базе в Иордании

Трое американских солдат погибли и два десятка получили ранения в результате удара беспилотника по американской военной базе в Иордании. По словам президента Байдена, атака была осуществлена боевиками в Сирии и Ираке при поддержке Ирана.

Война •   •  16403 просмотра
Трое американских военных погибли из-за удара беспилотника по базе в Иордании

россияне за день обстреляли 8 общин Сумщины

Во вторник российские войска обстреляли 8 населенных пунктов в Сумской области Украины, всего прозвучало 267 взрывов по всему региону. Обстрелы велись из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, стрелкового оружия, гранатометов, а также с беспилотников и вертолетов.

Война •   •  18891 просмотра
россияне за день обстреляли 8 общин Сумщины

Во Львове из-за пожара в гериатрическом пансионате погиб мужчина

Пожилой мужчина погиб во время пожара, вспыхнувшего в воскресенье вечером в гериатрическом пансионате во Львове, Украина. Пожар произошел в одной из комнат на втором этаже заведения, где проживало около 200 человек.

Общество •   •  17794 просмотра
Во Львове из-за пожара в гериатрическом пансионате погиб мужчина

"Готовим новые оборонные пакеты для наших воинов" - Зеленский

Зеленский объявил о новых соглашениях об оборонной помощи с партнерами для укрепления украинской армии. Он сказал, что Украина еженедельно будет получать больше оружия, боеприпасов и оборудования от оборонных коалиций.

Война •   •  22999 просмотра
"Готовим новые оборонные пакеты для наших воинов" - Зеленский

На Полтавщине россияне второй день подряд атакуют промышленный объект, есть попадания

Российские войска второй день подряд атаковали промышленный объект в Кременчугском районе Полтавской области. Атака произошла около 20:00 по местному времени во время воздушной тревоги, по предварительным сообщениям, был нанесен удар по промышленному объекту.

Война •   •  23663 просмотра
На Полтавщине россияне второй день подряд атакуют промышленный объект, есть попадания

На Днепропетровщине сбили "шахед"

В Днепропетровской области Украины сбили российский военный беспилотник "Шахид". Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Воздушная тревога в области продолжалась с 18:25 до 20:34 в воскресенье, 28 января.

Война •   •  23751 просмотра
На Днепропетровщине сбили "шахед"