Мир будет "уязвимым", если Путин добьется успеха в Украине - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал законодателей США продолжать финансировать Украину в ее войне против России, предупредив, что Пекин и другие авторитарные силы будут ободрены, если президент России Владимир Путин достигнет успеха. Об этом Столтенберг заявил в воскресенье в интервью Fox News, передает УНН.

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Столтенберг предупредил, что Пекин внимательно следит за реакцией союзников на вторжение Путина в Украину.

Важно, чтобы Украина получала постоянную поддержку, потому что мы должны осознавать, что за этим внимательно следят в Пекине сказал он.

Он утверждает, что США, Европа и другие части мира станут более уязвимыми, если Путин "получит в Украине то, чего хочет".

Успех России в Украине подбодрит другие авторитарные силы, считает глава НАТО Йенс Столтенберг. - Сегодня Украина, завтра, возможно, Тайвань говорит Генеральный секретарь НАТО.

Также он заявил, что "на определенном этапе" хочет пригласить Украину стать полноценным членом Североатлантического альянса.

Союзники по НАТО и ЕС должны активизироваться и предоставить больше финансирования Украине - Столтенберг