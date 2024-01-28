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Світ буде "вразливим", якщо Путін досягне успіху в Україні — Столтенберг

Світ буде "вразливим", якщо Путін досягне успіху в Україні — Столтенберг

Київ • УНН

 • 30604 перегляди

Глава НАТО попереджає, що світ буде "вразливим", якщо Путін досягне успіху в Україні, і каже, що авторитарні режими уважно стежать за ним.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав законодавців США продовжувати фінансувати Україну у її війні проти Росії, попередивши, що Пекін та інші авторитарні сили будуть підбадьорені, якщо президент Росії Володимир Путін досягне успіху. Про це Столтенберг заявив в неділю в інтерв'ю Fox News, передає УНН.

Деталі

Столтенберг попередив, що Пекін уважно стежить за реакцією союзників на вторгнення Путіна в Україну.

Важливо, щоб Україна отримувала постійну підтримку, тому що ми повинні усвідомлювати, що за цим уважно стежать у Пекіні

сказав він.

Він стверджує, що США, Європа та інші частини світу стануть більш вразливими, якщо Путін "отримає в Україні те, чого хоче".

Успіх Росії в Україні підбадьорить інші авторитарні сили, вважає глава НАТО Єнс Столтенберг. – Сьогодні Україна, завтра, можливо, Тайвань

каже Генеральний секретар НАТО.

Також він заявив, що "на певному етапі" хоче запросити Україну стати повноцінним членом Північноатлантичного альянсу.

Союзники по НАТО і ЄС повинні активізуватися і надати більше фінансування Україні - Столтенберг26.01.24, 13:59 • 23653 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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