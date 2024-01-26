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Союзники по НАТО і ЄС повинні активізуватися і надати більше фінансування Україні - Столтенберг

Союзники по НАТО і ЄС повинні активізуватися і надати більше фінансування Україні - Столтенберг

Київ • УНН

 • 23653 перегляди

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає союзників по НАТО і ЄС збільшити фінансування України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників по НАТО та ЄС активізуватися і надати більше фінансування Україні. Про це він сказав у п'ятницю під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем, пише УНН.

Війна росії проти України наближається до дворічної позначки. (...) Союзники по НАТО та ЄС повинні активізуватися і надати Україні ще більше фінансування в цей критичний час. Бо якщо президент путін переможе в Україні, існує реальний ризик, що він знову застосує силу

- сказав Столтенберг.

При цьому він привітав підтримку Чорногорією України, зокрема через комплексний пакет допомоги НАТО.

Рамштайн-18: Остін закликав "копати глибше" для надання Україні більше засобів ППО та перехоплення23.01.24, 16:00 • 25005 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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