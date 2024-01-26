Союзники по НАТО і ЄС повинні активізуватися і надати більше фінансування Україні - Столтенберг
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає союзників по НАТО і ЄС збільшити фінансування України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників по НАТО та ЄС активізуватися і надати більше фінансування Україні. Про це він сказав у п'ятницю під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем, пише УНН.
Війна росії проти України наближається до дворічної позначки. (...) Союзники по НАТО та ЄС повинні активізуватися і надати Україні ще більше фінансування в цей критичний час. Бо якщо президент путін переможе в Україні, існує реальний ризик, що він знову застосує силу
При цьому він привітав підтримку Чорногорією України, зокрема через комплексний пакет допомоги НАТО.
Рамштайн-18: Остін закликав "копати глибше" для надання Україні більше засобів ППО та перехоплення23.01.24, 16:00 • 25005 переглядiв