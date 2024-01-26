Союзники по НАТО и ЕС должны активизироваться и предоставить больше финансирования Украине - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает союзников по НАТО и ЕС увеличить финансирование Украины.
В Украине заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве - Минагрополитики
Украина запустила фонд гарантирования сельскохозяйственных кредитов для поддержки малых и средних фермеров, которые обрабатывают до 500 гектаров земли.
ЕС вкладывает миллиарды в разработку новой системы спутниковой связи IRIS², которая должна заменить Starlink
ЕС планирует разработать собственную систему спутниковой связи IRIS², чтобы уменьшить зависимость от Starlink компании SpaceX. Система, которая может заработать к 2027 или 2028 году, обеспечит безопасную связь и военный интернет, что будет отвечать ключевым потребностям безопасности и обороны.
В Украине за сутки семь человек отравились угарным газом: среди них дети
Семь человек в четырех областях Украины отравились угарным газом из-за очевидных нарушений правил обращения с газом. Спасатели призывают украинцев следить за техническим состоянием дымовых и вентиляционных каналов.
"Повестись" не могут, в крайнем случае будут искать варианты: вероятная реакция партнеров-стран ЕС на "вкид" путина о готовности к переговорам
Страны ЕС вряд ли поддадутся на попытки путина заверить их в "открытости" к переговорам по войне рф в Украине. Западные партнеры будут рассматривать все варианты, чтобы сохранить Украину, считает Алексей Ижак из Национального института стратегических исследований. Несмотря на беспокойство, эксперт подчеркнул, что западная помощь Украине продолжится в ближайшие недели.
"Час діяти, Україно!" снова в действии: во Львовской области обновили районную больницу
Во Львовской области обновили районную больницу.
ООН предупредила о замедлении предоставления помощи Украине
Агентство ООН по делам беженцев предупредило о прогнозируемом замедлении помощи Украине, отметив, что гуманитарная ситуация в стране остается тяжелой. Несмотря на достаточное финансирование в 2022 и 2023 годах, в 2024 году ожидается неизбежное сокращение помощи, поскольку эта проблема потеряла глобальное внимание.
Зимой потребление электроэнергии украинской промышленностью выросло почти на 40% - Минэнерго
Украинская промышленность и население значительно увеличили потребление электроэнергии зимой. Такой рост стал возможным благодаря стабильной работе энергосистемы, несмотря на вражеские обстрелы.
Неуловимый Джо: куда и почему исчез из информационного поля экс-премьер Владимир Гройсман
Куда и почему исчез из информационного поля бывший премьер-министр Владимир Гройсман.
В зоне обороны юга украинские воины отбили 6 штурмов врага и продолжают расширение плацдарма
Украинские войска в южной зоне обороны отбили шесть вражеских атак, продолжая расширять плацдарм, несмотря на продолжающиеся артиллерийские обстрелы и удары беспилотников. Неудачные атаки противника привели к отступлению, продолжается контрбатарейная борьба.