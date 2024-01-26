Союзники по НАТО и ЕС должны активизироваться и предоставить больше финансирования Украине - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по НАТО и ЕС активизироваться и предоставить больше финансирования Украине. Об этом он сказал в пятницу во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем, пишет УНН.

Война россии против Украины приближается к двухлетней отметке. (...) Союзники по НАТО и ЕС должны активизироваться и предоставить Украине еще больше финансирования в это критическое время. Потому что если президент путин победит в Украине, существует реальный риск, что он снова применит силу - сказал Столтенберг.

При этом он приветствовал поддержку Черногорией Украины, в частности через комплексный пакет помощи НАТО.

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