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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минздрав: 35 тысяч доз вакцины против бешенства развезут в регионы в сентябре

Минздрав: 35 тысяч доз вакцины против бешенства развезут в регионы в сентябре

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 13:21  •  2520 просмотра

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В сентябре в регионы Украины доставят 35 тысяч доз вакцины против бешенства. До конца года ожидается еще 23 тысячи доз, общая стоимость закупки - 30,3 млн грн.

В течение сентября в регионы развезут 35 тысяч доз вакцины против бешенства, сообщили в Минздраве Украины в четверг, пишет УНН.

Детали

«В конце августа на склад логистического партнера Медицинских закупок Украины (МЗУ) было поставлено 35 тысяч доз вакцины для профилактики бешенства на сумму более 18 млн грн. Хранение такой вакцины требует поддержания температурного режима в диапазоне +2 °C - +8 °C», - говорится в сообщении.

Как указали в Минздраве, по условиям договора, общая стоимость закупки составила 30,3 млн грн за 58 тысяч доз, поставки которых будут разбиты на две партии:

  • Первая партия в количестве 35 тысяч доз уже прибыла на склад МЗУ и будет развезена в течение сентября во все регионы Украины. 
  • Вторая - 23 тысячи доз на сумму более 12 млн грн - будет поставлена на склад до конца года.

«В системе здравоохранения на уровне медучреждений каждой области определены центры антирабической помощи: они обеспечены вакцинами, врачи центров оказывают медицинскую помощь пациентам, которые обращаются в случае укусов, царапин, ослизней животными; проводят первичную обработку; назначают и проводят курс антирабических прививок в случае необходимости», - отметили в Минздраве.

Чтобы узнать, где в вашей области или месте пребывания работают центры антирабической помощи, как указано, нужно обратиться в контакт-центр Минздрава по телефону 0 800 60 20 19.

Справочно

Бешенство - это вирусная, смертельная инфекция, развитие которой у человека можно предотвратить, если своевременно провести вакцинацию. Людям вирус бешенства обычно передается во время укуса зараженных животных, причем в большинстве случаев источник инфицирования - собаки и кошки (как бездомные, так и не вакцинированные домашние). Вакцинацию животных проводят специалисты ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы. 

Если вас укусило или ослинило животное (дикое, бездомное, домашнее животное независимо от данных о его вакцинации) немедленно обработайте место укуса или царапин: 

  • Тщательно (не менее 10 минут) промывайте место поражения водой с мылом.
  • После промывания и обработки раны наложите стерильную повязку.

Антирабические прививки предотвращают возникновение заболевания бешенством в 96-99% случаев, отметили в Минздраве.

В Україну доставили 60 тис. доз вакцини для дітей одразу від п'яти хвороб28 августа 2024, 09:56 • 13098 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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