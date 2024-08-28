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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украину доставили 60 тыс. доз вакцины для детей сразу от пяти болезней

В Украину доставили 60 тыс. доз вакцины для детей сразу от пяти болезней

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 09:56  •  3132 просмотра

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Минздрав получил 60 тысяч доз комбинированной вакцины ПЕНТА-Hib для защиты детей от пяти заболеваний. Вакцина защищает от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и гемофильной инфекции типа b.

В Украину доставили 60 тысяч доз комбинированной вакцины, защищающей детей сразу от пяти заболеваний, сообщили в среду в Минздраве, пишет УНН.

Детали

"Получили 60 тысяч доз комбинированной вакцины, защищающей детей сразу от пяти заболеваний. Речь идет о вакцине ПЕНТА-Hib. Это комбинированная вакцина для профилактики у детей первого года жизни дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и гемофильной инфекции типа b (ХИБ) (с цельноклеточным коклюшным компонентом)", - указали в Минздраве в соцсетях.

Ее доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) при поддержке правительства Японии. Вакцина, по данным Минздрава, будет распределена между регионами.

С 1 августа по всей стране, по решению Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, начался дополнительный раунд по вакцинации детей и ревакцинации взрослых против дифтерии и столбняка, который продлится до конца года. Медицинская система обеспечивает возможность получить прививки как в пунктах прививок, так и во время выездных сессий вакцинальных команд медиков в громады

- отметил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Прививки, как указано, можно сделать бесплатно в государственных медицинских учреждениях или частных клиниках, которые заключили соглашение с Национальной службой здоровья.

Нужен только один укол и только один визит в медицинское учреждение, что также означает меньше стресса для ребенка и родителей. Комбинированную вакцину ПЕНТА-Hib вводят детям в 2, 4, 6 и 18 месяцев

- отметила глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде.

Дополнение

С начала 2024 года в Украине, по данным Минздрава, уже зарегистрировали один случай дифтерии и восемь случаев столбняка. Также за семь месяцев 2024 года зарегистрировали 5 602 случая заболевания коклюшем - это в 27 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. В течение 2022 - I квартала 2024 года было зарегистрировано четыре случая заболевания дифтерией, тогда как в 2020-2021 гг. не было ни одного.

В 2023 году 83,4% украинских детей в возрасте до года получили нужные три дозы вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, и 79,2% детей до года были привиты против гепатита В, отметили в Минздраве.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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