В Україну доставили 60 тис. доз вакцини для дітей одразу від п'яти хвороб

В Україну доставили 60 тисяч доз комбінованої вакцини, що захищає дітей одразу від п’яти захворювань, повідомили у середу у МОЗ, пише УНН.

Деталі

"Отримали 60 тисяч доз комбінованої вакцини, що захищає дітей одразу від п’яти захворювань. Йдеться про вакцину ПЕНТА-Hib. Це комбінована вакцина для профілактики у дітей першого року життя дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В та гемофільної інфекції типу b (ХІБ) (з цільноклітинним кашлюковим компонентом)", - вказали у МОЗ у соцмережах.

Її доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки уряду Японії. Вакцина, за даними МОЗ, буде розподілена між регіонами.

З 1 серпня по всій країні, за рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС, почався додатковий раунд з вакцинації дітей та ревакцинації дорослих проти дифтерії та правця, який триватиме до кінця року. Медична система забезпечує можливість отримати щеплення як в пунктах щеплень, так і під час виїзних сесій вакцинальних команд медиків до громад - зазначив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Щеплення, як вказано, можна зробити безплатно в державних медичних закладах або приватних клініках, які уклали угоду з Національною службою здоров’я.

Потрібен лише один укол і лише один візит до медичного закладу, що також означає менше стресу для дитини і батьків. Комбіновану вакцину ПЕНТА-Hib вводять дітям у 2, 4, 6 і 18 місяців - зазначила голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Доповнення

З початку 2024 року в Україні, за даними МОЗ, уже зареєстрували один випадок дифтерії та вісім випадків правця. Також за сім місяців 2024 року зареєстрували 5 602 випадки захворювання на кашлюк - це у 27 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Протягом 2022 - I кварталу 2024 року було зареєстровано чотири випадки захворювання на дифтерію, тоді як у 2020–2021 рр. не було жодного.

У 2023 році 83,4% українських дітей віком до року отримали потрібні три дози вакцини проти дифтерії, правця і кашлюка, і 79,2% дітей до року були щеплені проти гепатиту В, зазначили у МОЗ.