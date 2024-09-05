МОЗ: 35 тисяч доз вакцини проти сказу розвезуть у регіони у вересні

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 56022 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 108638 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 147247 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 120938 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 112813 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 115469 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 142653 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75457 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83872 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 179337 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
93 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 24650 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 23560 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 20616 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 16592 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 15056 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 147247 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 142653 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 179337 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 517641 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596859 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6721 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34007 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33694 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35781 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59476 перегляди
Актуальне
МОЗ: 35 тисяч доз вакцини проти сказу розвезуть у регіони у вересні

МОЗ: 35 тисяч доз вакцини проти сказу розвезуть у регіони у вересні

Київ • УНН

 • 11153 перегляди

У вересні в регіони України доставлять 35 тисяч доз вакцини проти сказу. До кінця року очікується ще 23 тисячі доз, загальна вартість закупівлі - 30,3 млн грн.

Протягом вересня в регіони розвезуть 35 тисяч доз вакцини проти сказу, повідомили у МОЗ України у четвер, пише УНН.

Деталі

"Наприкінці серпня на склад логістичного партнера Медичних закупівель України (МЗУ) було поставлено 35 тисяч доз вакцини для профілактики сказу на суму понад 18 млн грн. Зберігання такої вакцини потребує підтримки температурного режиму у діапазоні +2 °C – +8 °C", - ідеться у повідомленні.

Як вказали у МОЗ, за умовами договору, загальна вартість закупівлі становила 30,3 млн грн за 58 тисяч доз, постачання яких буде розбите на дві партії:

  • Перша партія у кількості 35 тисяч доз вже прибула на склад МЗУ і буде розвезена протягом вересня у всі регіони України. 
  • Друга – 23 тисячі доз на суму понад 12 млн грн – буде поставлена на склад до кінця року.

"У системі охорони здоров’я на рівні медзакладів кожної області визначені центри антирабічної допомоги: вони забезпечені вакцинами, лікарі центрів надають медичну допомогу пацієнтам, які звертаються в разі укусів, подряпин, ослинень тваринами; проводять первинну обробку; призначають та проводять курс антирабічних щеплень в разі необхідності", - зазначили у МОЗ.

Щоб дізнатись, де у вашій області чи місці перебування працюють центри антирабічної допомоги, як вказано, потрібно звернутись до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Довідково

Сказ – це вірусна, смертельна інфекція, розвитку якої у людини можна запобігти, якщо своєчасно провести вакцинацію. Людям вірус сказу зазвичай передається під час укусу заражених тварин, при чому у більшості випадків джерело інфікування – собаки та коти (як безпритульні, так і не вакциновані домашні). Вакцинацію тварин проводять фахівці ветеринарної медицини Держпродспоживслужби. 

Якщо вас укусила чи ослинила тварина (дика, безпритульна, домашня тварина незалежно від даних про її вакцинацію) негайно обробіть місце укусу чи подряпин: 

  • Ретельно (щонайменше 10 хвилин) промивайте місце ураження водою з милом.
  • Після промивання та обробки рани накладіть стерильну пов’язку.

Антирабічні щеплення запобігають виникненню захворювання сказом у 96–99% випадків, зазначили у МОЗ.

В Україну доставили 60 тис. доз вакцини для дітей одразу від п'яти хвороб28.08.24, 12:56 • 13582 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.34
Bitcoin
$86,860.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.09
Ethereum
$2,063.10