МОЗ: 35 тисяч доз вакцини проти сказу розвезуть у регіони у вересні

Протягом вересня в регіони розвезуть 35 тисяч доз вакцини проти сказу, повідомили у МОЗ України у четвер, пише УНН.

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"Наприкінці серпня на склад логістичного партнера Медичних закупівель України (МЗУ) було поставлено 35 тисяч доз вакцини для профілактики сказу на суму понад 18 млн грн. Зберігання такої вакцини потребує підтримки температурного режиму у діапазоні +2 °C – +8 °C", - ідеться у повідомленні.

Як вказали у МОЗ, за умовами договору, загальна вартість закупівлі становила 30,3 млн грн за 58 тисяч доз, постачання яких буде розбите на дві партії:

Перша партія у кількості 35 тисяч доз вже прибула на склад МЗУ і буде розвезена протягом вересня у всі регіони України.

Друга – 23 тисячі доз на суму понад 12 млн грн – буде поставлена на склад до кінця року.

"У системі охорони здоров’я на рівні медзакладів кожної області визначені центри антирабічної допомоги: вони забезпечені вакцинами, лікарі центрів надають медичну допомогу пацієнтам, які звертаються в разі укусів, подряпин, ослинень тваринами; проводять первинну обробку; призначають та проводять курс антирабічних щеплень в разі необхідності", - зазначили у МОЗ.

Щоб дізнатись, де у вашій області чи місці перебування працюють центри антирабічної допомоги, як вказано, потрібно звернутись до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Довідково

Сказ – це вірусна, смертельна інфекція, розвитку якої у людини можна запобігти, якщо своєчасно провести вакцинацію. Людям вірус сказу зазвичай передається під час укусу заражених тварин, при чому у більшості випадків джерело інфікування – собаки та коти (як безпритульні, так і не вакциновані домашні). Вакцинацію тварин проводять фахівці ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.

Якщо вас укусила чи ослинила тварина (дика, безпритульна, домашня тварина незалежно від даних про її вакцинацію) негайно обробіть місце укусу чи подряпин:

Ретельно (щонайменше 10 хвилин) промивайте місце ураження водою з милом.

Після промивання та обробки рани накладіть стерильну пов’язку.

Антирабічні щеплення запобігають виникненню захворювання сказом у 96–99% випадків, зазначили у МОЗ.

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