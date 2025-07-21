Минюст требует конфискации активов экс-нардепа Олейника: какие объекты в списке

Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании активов бывшего мэра Черкасс и нардепа Владимира Олейника. Его обвиняют в содействии установлению оккупационного режима в Киевской области и участии в антиукраинской деятельности. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минюст.

21 июля 2025 года Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции к Владимиру Олейнику в виде взыскания в доход государства принадлежащих ему активов - говорится в сообщении.

К взысканию заявлено:

6 объектов недвижимого имущества в Черкассах;

1 объект недвижимости в Киевской области;

самоходное, моторное прогулочное судно;

долю корпоративных прав в ООО «Е.С.П. ТЕХНОЛОГИИ».

Дополнение

Владимир Олейник - бывший городской голова Черкасс (1994–2002) и экс-нардеп, который после Революции достоинства покинул Украину и перебрался в россию. Там он стал соучредителем пророссийской организации "Комитет спасения Украины", которая открыто распространяет кремлевскую пропаганду и поддерживает войну против Украины. В 2022 году Олейник незаконно появился на временно оккупированной территории Киевской области, где, по данным Минюста, способствовал введению оккупационной власти.

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