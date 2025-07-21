Минюст требует конфискации активов экс-нардепа Олейника: какие объекты в списке

$41.750.12
48.610.15
ukenru
СНБО ввел реальный мораторий на проверки бизнеса - Зеленский
17:25 • 1176 просмотра
СНБО ввел реальный мораторий на проверки бизнеса - Зеленский
15:58 • 12225 просмотра
Украина хочет обсудить с рф в Турции возвращение пленных, детей и встречу лидеров – Зеленский
Эксклюзив
15:11 • 44857 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
14:45 • 28940 просмотра
Сколько фруктов и ягод можно употреблять ежедневно и есть ли противопоказания - объясняет нутрициолог
Эксклюзив
14:09 • 55192 просмотра
В Раде предлагают предоставить самолетостроительным предприятиям льготы в рамках Defence City для сохранения потенциала
12:26 • 36929 просмотра
Его курировал заместитель руководителя охраны Януковича: в самом элитном закрытом подразделении НАБУ обнаружили "крота" фсб
Эксклюзив
21 июля, 10:21 • 47792 просмотра
Баганец: НАБУ чаще всего допускает утечки информации о следственных действиях
Эксклюзив
21 июля, 10:00 • 55843 просмотра
Почти сотня граждан стали жертвами торговли людьми за первые шесть месяцев 2025 года - Минсоцполитики
21 июля, 09:37 • 50721 просмотра
Зеленский назначил новых послов в 16 странах и международных организациях: указы
Эксклюзив
21 июля, 09:08 • 47286 просмотра
Обыски без судебных постановлений у подозреваемых в госизмене оправданы - нардеп Власенко
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.1м/с
69%
744мм
Популярные новости
«Чтобы ни у кого не было сомнений в прозрачности деятельности Офиса Генерального прокурора»: Кравченко объяснил, почему лично поддерживает обвинение по делу Молочного21 июля, 09:16 • 72006 просмотра
Шайло Джоли и ее предполагаемую девушку заметили в авто во время страстных объятий21 июля, 10:04 • 16349 просмотра
Новая российская тактика применения "шахедов" увеличивает количество попаданий в Украине - FT21 июля, 11:03 • 72577 просмотра
Зеленский определил пять приоритетов для украинской дипломатии: детали13:43 • 48979 просмотра
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела15:24 • 32523 просмотра
публикации
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела15:24 • 32779 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
15:11 • 44857 просмотра
В Раде предлагают предоставить самолетостроительным предприятиям льготы в рамках Defence City для сохранения потенциала
Эксклюзив
14:09 • 55192 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 376658 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 297538 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Рустем Умеров
Фридрих Мерц
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Крым
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 104153 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 199270 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 216688 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 214482 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 215039 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ми-8
Ракетная система С-300
Flakpanzer Gepard
Шахед-136

Минюст требует конфискации активов экс-нардепа Олейника: какие объекты в списке

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Министерство юстиции Украины подало иск в ВАКС о взыскании активов Владимира Олейника, обвиняемого в содействии оккупационному режиму на Киевщине. К взысканию заявлено 7 объектов недвижимости, судно и доля в ООО.

Минюст требует конфискации активов экс-нардепа Олейника: какие объекты в списке

Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании активов бывшего мэра Черкасс и нардепа Владимира Олейника. Его обвиняют в содействии установлению оккупационного режима в Киевской области и участии в антиукраинской деятельности. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минюст.

21 июля 2025 года Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции к Владимиру Олейнику в виде взыскания в доход государства принадлежащих ему активов 

- говорится в сообщении.

К взысканию заявлено:

  • 6 объектов недвижимого имущества в Черкассах;
    • 1 объект недвижимости в Киевской области;
      • самоходное, моторное прогулочное судно;
        • долю корпоративных прав в ООО «Е.С.П. ТЕХНОЛОГИИ».

          Дополнение

          Владимир Олейник - бывший городской голова Черкасс (1994–2002) и экс-нардеп, который после Революции достоинства покинул Украину и перебрался в россию. Там он стал соучредителем пророссийской организации "Комитет спасения Украины", которая открыто распространяет кремлевскую пропаганду и поддерживает войну против Украины. В 2022 году Олейник незаконно появился на временно оккупированной территории Киевской области, где, по данным Минюста, способствовал введению оккупационной власти.

          Криминального авторитета "Умку" задержала СБУ - источники10.05.25, 20:54 • 4822 просмотра

          Алена Уткина

          Алена Уткина

          Войнаполитика
          Киевская область
          Министерство юстиции Украины
          Украина
          Черкассы
          Tesla
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          S&P 500
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Brent Oil
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gold
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gas TTF
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9