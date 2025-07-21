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Мін’юст вимагає конфіскації активів екснардепа Олійника: які об'єкти у списку

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

Міністерство юстиції України подало позов до ВАКС про стягнення активів Володимира Олійника, звинуваченого у сприянні окупаційному режиму на Київщині. До стягнення заявлено 7 об'єктів нерухомості, судно та частку в ТОВ.

Мін’юст вимагає конфіскації активів екснардепа Олійника: які об'єкти у списку

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов щодо стягнення активів колишнього мера Черкас і нардепа Володимира Олійника. Його звинувачують у сприянні встановленню окупаційного режиму на Київщині та участі в антиукраїнській діяльності. Про це пише УНН із посиланням на Мін'юст.

21 липня 2025 року Міністерство то юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до Володимира Олійника у вигляді стягнення в дохід держави належних йому активів 

- йдеться у дописі.

До стягнення заявлено:

  • 6 об’єктів нерухомого майна у Черкасах;
    • 1 об’єкт нерухомості в Київській області;
      • самохідне, моторне прогулянкове судно;
        • частку корпоративних прав в ТОВ «Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ».

          Доповнення

          Володимир Олійник - колишній міський голова Черкас (1994–2002) та екснардеп, який після Революції гідності залишив Україну й перебрався до росії. Там він став співзасновником проросійської організації "Комітет спасіння України", що відкрито поширює кремлівську пропаганду та підтримує війну проти України. У 2022 році Олійник незаконно з’явився на тимчасово окупованій території Київщини, де, за даними Мін’юсту, сприяв запровадженню окупаційної влади.

          Кримінального авторитета "Умку" затримала СБУ - джерела 10.05.25, 20:54 • 4822 перегляди

          Альона Уткіна

          Альона Уткіна

          ВійнаПолітика
          Київська область
          Міністерство юстиції України
          Україна
          Черкаси
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