Минюст подал иск о национализации активов подсанкционного российского олигарха Дерипаски на 2 млрд гривен
Киев • УНН
Минюст подал иск в ВАКС о национализации более 440 тыс. тонн бокситов и 110 тыс. тонн глинозема, принадлежащих российскому олигарху Дерипаске. Стоимость активов составляет более 2 млрд гривен.
Министерство юстиции по материалам Офиса генпрокурора обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о применении к российской алюминиевой компании и ее владельцу санкций и взыскании в доход государства активов стоимостью более 2 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.
Детали
По данным источника УНН, речь идет о российском олигархе Олеге Дерипаске.
По материалам Офиса Генерального прокурора Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о применении к российской алюминиевой компании и ее владельцу санкций и взыскании в доход государства активов, принадлежащих им. Этот иск предусматривает национализацию более 440 тыс тонн бокситов и 110 тыс тонн металлургического глинозема общей стоимостью более 2 млрд гривен
Расследование установило, что конечный владелец упомянутого сырья – подсанкционный российский олигарх, владеющий крупнейшим в мире предприятием - производителем алюминия.
Алюминиевую продукцию поставляли российским предприятиям оборонного комплекса, которые непосредственно производят военную технику, оружие и боеприпасы для вс рф.
Напомним
Олигарху, соратнику экс-президента Виктора Януковича Сергею Курченко суд отказал в удовлетворении иска. Законность применения к нему санкции в виде блокировки активов остается в силе.