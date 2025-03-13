Минюст подал иск о национализации активов подсанкционного российского олигарха Дерипаски на 2 млрд гривен

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17022 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32078 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66581 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216142 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124065 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392856 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311718 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213993 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244344 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255190 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46810 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133549 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15919 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15362 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12863 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133563 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216142 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392856 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255029 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311718 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3784 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15372 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46825 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72368 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57431 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Минюст подал иск о национализации активов подсанкционного российского олигарха Дерипаски на 2 млрд гривен

Киев • УНН

 • 13515 просмотра

Минюст подал иск в ВАКС о национализации более 440 тыс. тонн бокситов и 110 тыс. тонн глинозема, принадлежащих российскому олигарху Дерипаске. Стоимость активов составляет более 2 млрд гривен.

Минюст подал иск о национализации активов подсанкционного российского олигарха Дерипаски на 2 млрд гривен

Министерство юстиции по материалам Офиса генпрокурора обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о применении к российской алюминиевой компании и ее владельцу санкций и взыскании в доход государства активов стоимостью более 2 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.

Детали

По данным источника УНН, речь идет о российском олигархе Олеге Дерипаске.

По материалам Офиса Генерального прокурора Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о применении к российской алюминиевой компании и ее владельцу санкций и взыскании в доход государства активов, принадлежащих им. Этот иск предусматривает национализацию более 440 тыс тонн бокситов и 110 тыс тонн металлургического глинозема общей стоимостью более 2 млрд гривен

- говорится в сообщении. 

Расследование установило, что конечный владелец упомянутого сырья – подсанкционный российский олигарх, владеющий крупнейшим в мире предприятием - производителем алюминия.

Алюминиевую продукцию поставляли российским предприятиям оборонного комплекса, которые непосредственно производят военную технику, оружие и боеприпасы для вс рф.

Напомним

Олигарху, соратнику экс-президента Виктора Януковича Сергею Курченко суд отказал в удовлетворении иска. Законность применения к нему санкции в виде блокировки активов остается в силе.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20