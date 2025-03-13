Мін'юст подав позов про націоналізацію активів підсанкційного російського олігарха Дерипаски на 2 млрд гривень

Міністерство юстиції за матеріалами Офісу генпрокурора звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом про застосування до російської алюмінієвої компанії та її власника санкцій і стягнення в дохід держави активів вартістю в понад 2 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає УНН.

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За даними джерела УНН, мова йде про російського олігарха Олега Дерипаска.

За матеріалами Офісу Генерального прокурора Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом про застосування до російської алюмінієвої компанії та її власника санкцій і стягнення в дохід держави активів, які їм належать. Цей позов передбачає націоналізацію понад 440 тис тонн бокситів та 110 тис тонн металургійного глинозему загальною вартістю понад 2 млрд гривень - йдеться в повідомленні.

Розслідування встановило, що кінцевий власник згаданої сировини – підсанкційний російський олігарх, який володіє найбільшим в світі підприємством - виробником алюмінію.

Алюмінієву продукцію постачали російським підприємствам оборонного комплексу, які безпосередньо виробляють військову техніку, зброю та боєприпаси для зс рф.

Нагадаємо

Олігарху, соратнику екс-президента Віктора Януковича Сергію Курченку суд відмовив у задоволенні позову. Законність застосування до нього санкції у вигляді блокування активів залишається у силі.