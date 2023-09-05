Минус 900 тысяч долларов за день: операторы Армии дронов продолжают поражать технику оккупантов

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“Бахмутское направление. Ударная рота БПЛА „АХИЛЛЕС“ 92 ОШБР работает дронами камикадзе. Бойцы поразили две артиллерийские установки 2С9 „Нона-С“ и две боевые машины пехоты, вооруженные противотанковыми ракетными комплексами. Цена пораженной техники — 900 тысяч долларов”, — написал Федоров.

Напомним

Ранее сообщалось, что более 1000 единиц боевой техники отправили на фронт, усиливая “Армию дронов”, сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров. Как указали в Минцифре, впервые наши воины, кроме дронов, получат автоматизированные турели украинского производства и роботизированные наземные платформы.