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Мінус 900 тисяч доларів за день: оператори Армії дронів продовжують уражати техніку окупантів

Мінус 900 тисяч доларів за день: оператори Армії дронів продовжують уражати техніку окупантів

Київ • УНН

 • 331987 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. На Бахмутському напрямку за день оператори Армії дронів уразили дві артилерійські установки та дві бойові машини піхоти, завдавши ворогу збитків на суму 900 тисяч доларів, повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Цитата

“Бахмутський напрямок. Ударна рота БПЛА „АХІЛЛЕС“ 92 ОШБР працює дронами камікадзе. Бійці уразили дві артилерійські установки 2С9 „Нона-С“ та дві бойові машини піхоти, озброєні протитанковими ракетними комплексами. Ціна ураженої техніки — 900 тисяч доларів”, — написав Федоров.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що понад 1000 одиниць бойової техніки відправили на фронт, посилюючи “Армію дронів”, повідомив віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров. Як вказали у Мінцифрі, уперше наші воїни, крім дронів, отримають автоматизовані турелі українського виробництва і роботизовані наземні платформи.

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