Мінус 900 тисяч доларів за день: оператори Армії дронів продовжують уражати техніку окупантів

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“Бахмутський напрямок. Ударна рота БПЛА „АХІЛЛЕС“ 92 ОШБР працює дронами камікадзе. Бійці уразили дві артилерійські установки 2С9 „Нона-С“ та дві бойові машини піхоти, озброєні протитанковими ракетними комплексами. Ціна ураженої техніки — 900 тисяч доларів”, — написав Федоров.

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Раніше повідомлялось, що понад 1000 одиниць бойової техніки відправили на фронт, посилюючи “Армію дронів”, повідомив віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров. Як вказали у Мінцифрі, уперше наші воїни, крім дронів, отримають автоматизовані турелі українського виробництва і роботизовані наземні платформи.