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В прошлом году расходы на военных и полицейских выросли на 27,7 млрд грн

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КИЕВ. 2 января. УНН. Расходы из общего фонда на военнослужащих и полицейских в 2019 году выросли на 27,7 млрд грн и составили 112,3 млрд гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

“Расходы из общего фонда на денежное обеспечение военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских выросли на 27,7 млрд грн и составили 112,3 млрд гривен, что позволило увеличить им выплаты в среднем на 32,7 процента”, — говорится в сообщении.

По информации Минфина, это позволило обеспечить минимальный уровень выплаты для военнослужащих контрактников 1 года службы — 10 тыс. грн, а также повысить размер вознаграждения за непосредственное участие в операции объединенных сил с 10 тыс. грн до 17 тыс. гривен.

“На финансирование программ Министерства обороны фактически направлено из общего фонда государственного бюджета 100,7 млрд грн, что на 22,6% больше, чем в 2018 году)”, — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Минфина, общий дефицит государственного бюджета в 2019 году, по оперативным данным, был меньше планового и составил 72,4 млрд грн, что по оценке составляет около 1,8% ВВП.

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