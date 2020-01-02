Дефіцит Бюджету-2019 сягнув 72,4 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Загальний дефіцит Державного бюджету у 2019 році, за оперативними даними, був меншим за плановий і становив 72,4 млрд грн, що за оцінкою становить близько 1,8% ВВП. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.
"За оперативними даними ДКСУ, загальний дефіцит був меншим за плановий і становив 72,4 млрд грн (що за оцінкою становить близько 1,8% ВВП). Зокрема, дефіцит загального фонду Державного бюджету був в межах планового показника у 69 млрд грн", - повідомили у Мінфіні.
Як зазначається, дефіцит державного бюджету було профінансовано за рахунок запозичень, оскільки надходження від приватизації становили лише 0,5 млрд грн.
"У грудні Мінфіном з огляду на сприятливу кон'юнктуру на внутрішньому ринку, здійснено понадпланові державні запозичення на суму 4,7 млрд грн для забезпечення уникнення криз ліквідності державного бюджету на початку бюджетного року", - додали у Мінфіні.
Також зазначається, що за результатами минулого року доходи загального фонду Державного бюджету зросли на 5,5% р/р - до 879,8 млрд грн. Доходи загального фонду Державного бюджету від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) зросли на 19,9% р/р - до 110 млрд грн і перевищили план на 3,6% через вищі темпи зростання середньої заробітної плати, ніж було враховано в бюджеті. Ліпші фінансові результати підприємств сприяли зростанню надходжень від податку на прибуток підприємств (ПнПП) на 11,8% р/р - до 107,1 млрд грн, що на 12,1% більше за план.
Окрім того, за оперативними даними Державного казначейства, видатки за загальним фондом державного бюджету становили 950,7 млрд грн, що на 3,2% менше за планові показники.
Нагадаємо, набув чинності Держбюджет на 2020 рік.