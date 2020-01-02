Дефіцит Бюджету-2019 сягнув 72,4 млрд грн

КИЇВ. 2 січня. УНН. Загальний дефіцит Державного бюджету у 2019 році, за оперативними даними, був меншим за плановий і становив 72,4 млрд грн, що за оцінкою становить близько 1,8% ВВП. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.