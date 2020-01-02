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Дефицит Бюджета-2019 составил 72,4 млрд грн

Дефицит Бюджета-2019 составил 72,4 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 16379 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Общий дефицит Государственного бюджета в 2019 году, по оперативным данным, был меньше планового и составил 72,4 млрд грн, что по оценке составляет около 1,8% ВВП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

"По оперативным данным ГКСУ, общий дефицит был меньше планового и составил 72,4 млрд грн (что по оценке составляет около 1,8% ВВП). В частности, дефицит общего фонда Государственного бюджета был в пределах планового показателя в 69 млрд грн", - сообщили в Минфине.

Как отмечается, дефицит государственного бюджета был профинансирован за счет заимствований, поскольку поступления от приватизации составили всего 0,5 млрд грн.

"В декабре Минфином, учитывая благоприятную конъюнктуру на внутреннем рынке, осуществлено сверхплановые государственные заимствования на сумму 4,7 млрд грн для обеспечения предотвращения кризисов ликвидности государственного бюджета в начале бюджетного года", - добавили в Минфине.

Также отмечается, что по результатам прошлого года доходы общего фонда Государственного бюджета выросли на 5,5% г/г - до 879,8 млрд грн. Доходы общего фонда Государственного бюджета от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли на 19,9% г/г - до 110 млрд грн и превысили план на 3,6% из-за более высоких темпов роста средней заработной платы, чем было учтено в бюджете. Лучшие финансовые результаты предприятий способствовали росту поступлений от налога на прибыль предприятий (НнПП) на 11,8% г/г - до 107,1 млрд грн, что на 12,1% больше плана.

Кроме того, по оперативным данным Государственного казначейства, расходы по общему фонду государственного бюджета составили 950,7 млрд грн, что на 3,2% меньше плановых показателей.

Напомним, вступил в силу Госбюджет на 2020 год.

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