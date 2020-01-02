Минулого року видатки на військових і поліцейських зросли на 27,7 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Видатки із загального фонду на військовослужбовців та поліцейських у 2019 році зросли на 27,7 млрд грн і склали 112,3 млрд гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
“Видатки із загального фонду на грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських зросли на 27,7 млрд грн і склали 112,3 млрд гривень, що дозволило збільшити їм виплати у середньому на 32,7 відсотка”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією Мінфіну, це дало змогу забезпечити мінімальний рівень виплати для військовослужбовців контрактників 1 року служби — 10 тис. грн, а також підвищити розмір винагороди за безпосередню участь в операції об’єднаних сил з 10 тис. грн до 17 тис. гривень.
“На фінансування програм Міністерства оборони фактично спрямовано із загального фонду державного бюджету 100,7 млрд грн, що на 22,6% більше, ніж у 2018 році”, -йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними Мінфіну, загальний дефіцит Державного бюджету у 2019 році, за оперативними даними, був меншим за плановий і становив 72,4 млрд грн, що за оцінкою становить близько 1,8% ВВП.