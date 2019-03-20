В прошлом году в Украине зарегистрировано более 2 тыс. краж транспортных средств

В 2018 году зарегистрировано уголовных преступлений о незаконном завладении транспортным средством, ст. 289 - 7438 из них путем кражи - 2 242. Среди них производство закрыто в 219, по ч.1 п.п.1,2,4,6 ст. 284КПК Украины - 213. учетным уголовных преступлений относительно кражи - 2029 из которых в суд направлено 672.

Напомним, в Днепропетровской области задержали похитителей, которые специализировались на кражах автомобилей класса "люкс", в частности Toyota и Lexus последних лет выпуска.



Напомним, что 28 февраля в Киеве разоблачили банду похитителей мотоциклов.