В прошлом году в Украине зарегистрировано более 2 тыс. краж транспортных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В 2018 году в Украине зарегистрировано более 2000 уголовных правонарушений о незаконном завладении транспортными средствами путем кражи. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины в ответ на запрос журналиста УНН.
В 2018 году зарегистрировано уголовных преступлений о незаконном завладении транспортным средством, ст. 289 - 7438 из них путем кражи - 2 242. Среди них производство закрыто в 219, по ч.1 п.п.1,2,4,6 ст. 284КПК Украины - 213. учетным уголовных преступлений относительно кражи - 2029 из которых в суд направлено 672.
Напомним, в Днепропетровской области задержали похитителей, которые специализировались на кражах автомобилей класса "люкс", в частности Toyota и Lexus последних лет выпуска.
Напомним, что 28 февраля в Киеве разоблачили банду похитителей мотоциклов.