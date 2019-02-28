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У Києві викрили банду викрадачів мотоциклів

У Києві викрили банду викрадачів мотоциклів

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Оперативники викрили у Києві групу чоловіків за угон мотоциклів та крадіжку. Під час слідчих дій за місцем мешкання зловмисників правоохоронці провели обшуки та вилучили речові докази - транспортні засоби, рації, мобільні телефони та запчастини. За даними фактами слідчі розслідують кримінальні провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління нацполіції у Києві.

Подія трапилася у Шевченківському районі столиці на вулиці Академіка Ромоданова. До поліцейських звернувся чоловік та повідомив, що з гаражного боксу невідомі викрали мотоцикли і запчастини до них.

У ході проведених оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції спільно із оперативниками столичного главку викрили групу осіб, причетних до скоєння злочину.

За місцем мешкання затриманих поліцейські провели санкціоновані обшуки, в ході яких виявили та вилучили речові докази - транспортні засоби, рації, мобільні телефони та запчастини.

Основний фігурант - 31-річний житель Житомирської області - раніше судимий за незаконне заволодіння транспортним засобом, порушення громадського порядку та скоєння крадіжок. Правоохоронці збирають доказову базу про злочинну діяльність ще трьох чоловіків, аби оголосити їм про підозру та притягнути до кримінальної відповідальності.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідуються кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, суд обрав йому запобіжний захід - нічний домашній арешт.

Правопорушнику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. На даний час розслідування триває.

Нагадаємо, на ділянці кордону України у межах Закарпатської області затримано українця при спробі незаконно ввезти старий мотоцикл "Ява".

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