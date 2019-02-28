В Киеве разоблачили банду похитителей мотоциклов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Оперативники разоблачили в Киеве группу мужчин за угон мотоциклов и кражу. Во время следственных действий по месту жительства злоумышленников правоохранители провели обыски и изъяли вещественные доказательства - транспортные средства, рации, мобильные телефоны и запчасти. По данным фактам следователи расследуют уголовные производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление нацполиции в Киеве.
Происшествие случилось в Шевченковском районе столицы на улице Академика Ромоданова. К полицейским обратился мужчина и сообщил, что из гаражного бокса неизвестные похитили мотоциклы и запчасти к ним.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции совместно с оперативниками столичного главка разоблачили группу лиц, причастных к совершению преступления.
По месту жительства задержанных полицейские провели санкционированные обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли вещественные доказательства - транспортные средства, рации, мобильные телефоны и запчасти.
Основной фигурант - 31-летний житель Житомирской области - ранее судимый за незаконное завладение транспортным средством, нарушение общественного порядка и совершения краж. Правоохранители собирают доказательную базу о преступной деятельности еще трех мужчин, чтобы объявить им о подозрении и привлечь к уголовной ответственности.
Следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуются уголовные производства по ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, суд избрал ему меру пресечения - ночной домашний арест.
Правонарушителю грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время расследование продолжается.
Напомним, на участке границы Украины в пределах Закарпатской области задержан украинец при попытке незаконно ввезти старый мотоцикл "Ява".