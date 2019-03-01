На Дніпропетровщині викрадачі заволоділи 10 елітними автомобілями

“Розробка групи тривала з осені 2018 року. 26 лютого біля торгівельного центру в м. Кривий Ріг співробітники карного розшуку затримали двох чоловіків в момент, коли вони намагалися заволодіти автомобілем Land Cruiser Prado. Під час затримання у них вилучили кодграбер-ретранслятор, радіостанції та інші спеціальні пристрої, пристосовані для перехоплення сигналу автосигналізації та запуску двигуна” — розповів начальник відділу з розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами Управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області Руслан Нетудихата.

За його словами, до складу групи входило двоє жителів Дніпропетровської області 26 та 32 років.

Зараз співробітники детективи та працівники карного розшуку збирають докази та документують кожен факт незаконного заволодіння автомобілями. Чотири раніше викрадені транспортні засоби вже вилучені.

Чоловікам загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Нагадаємо, що учора в Києві викрили банду викрадачів мотоциклів.