В Днепропетровской области похитители завладели 10 элитными автомобилями
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Днепропетровской области задержали похитителей, которые специализировались на кражах автомобилей класса "люкс", в частности Toyota и Lexus последних годов выпуска. Пользуясь код-граббер, они завладели 10-ю драгоценными автомобилями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
"Разработка группы продолжалась с осени 2018 года. 26 февраля у торгового центра в городе Кривой Рог сотрудники уголовного розыска задержали двух мужчин в момент, когда они пытались завладеть автомобилем Land Cruiser Prado. Во время задержания у них изъяли кодграбер-ретранслятор, радиостанции и другие специальные устройства, приспособленные для перехвата сигнала автосигнализации и запуска двигателя", - рассказал начальник отдела по раскрытию угонов транспортных средств Управления уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области Руслан Нетудыхата.
По его словам, в состав группы входили двое жителей Днепропетровской области 26 и 32 лет.
Сейчас сотрудники детективы и сотрудники уголовного розыска собирают доказательства и документируют каждый факт незаконного завладения автомобилями. Четыре ранее похищенные транспортные средства уже изьяты.
Мужчинам грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
Напомним, что вчера в Киеве разоблачили банду похитителей мотоциклов.