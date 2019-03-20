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Минулого року в Україні зареєстровано понад 2 тис. крадіжок транспортних засобів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. У 2018 році в Україні зареєстровано понад 2 тисячі кримінальних правопорушень про незаконне заволодіння транспортними засобами шляхом крадіжки. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповідь на запит журналіста УНН.

Минулого року в Україні зареєстровано понад 2 тис. крадіжок транспортних засобів

У 2018 році зареєстровано кримінальних правопорушень про незаконне заволодіння транспортним засобом, ст. 289 – 7 438 з них шляхом крадіжки – 2 242. Серед яких провадження закрито у 219, за ч.1 п.п.1,2,4,6 ст. 284КПК України – 213. Обліковано кримінальних правопорушень щодо крадіжки – 2 029 з яких до суду направлено 672.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали викрадачів, які спеціалізувалися на крадіжках автомобілів класу “люкс”, зокрема Toyota та Lexus останніх років випуску.

Нагадаємо, що 28 лютого в Києві викрили банду викрадачів мотоциклів.

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