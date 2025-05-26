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Минприроды обнародовало процедуру выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ: что нужно знать предприятиям

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Субъекты хозяйствования должны получать разрешение на выбросы. Документ выдается бесплатно в течение 20 дней после подачи заявления с пакетом документов.

Минприроды обнародовало процедуру выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ: что нужно знать предприятиям

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины обнародовало процедуру выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух для стационарных источников. Об этом говорится в официальном сообщении в Telegram-канале ведомства, передает УНН.

Детали

Отмечается, что разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух должны получать все субъекты хозяйствования, объекты которых относятся к:

  • первой группе – объекты, которые взяты на государственный учет и имеют производства или технологическое оборудование, на которых должны внедряться экологически безопасные технологии и методы управления;
    • второй группе – объекты, которые взяты на государственный учет и не имеют производств или технологического оборудования, на которых должны внедряться экологически безопасные технологии и методы управления;
      • третьей группе – объекты, которые не относятся к первой и второй группам.

        Документы, которые необходимо собрать, чтобы получить разрешение:

        • заявление субъекта хозяйствования или уполномоченного им лица о выдаче разрешения на выбросы (в произвольной форме);
          • документы, в которых обосновываются объемы выбросов загрязняющих веществ (бумажная и электронная форма);
            • сведения, подтверждающие факт и дату опубликования в местных печатных медиа сообщения о намерении получить разрешение на выбросы;
              • сведения о наличии заключения по оценке воздействия на окружающую среду, в котором определена допустимость осуществления планируемой деятельности, которая согласно требованиям Закона Украины "Об оценке воздействия на окружающую среду" подлежит оценке воздействия на окружающую среду;
                • сообщение областной, Киевской, Севастопольской городских государственных администраций, органа исполнительной власти Автономной Республики Крым по вопросам охраны окружающей природной среды о наличии или отсутствии замечаний общественности относительно выдачи субъекту хозяйствования разрешения на выбросы;
                  • доверенность – в случае подачи заявления уполномоченным лицом.

                    Куда надо подать документы:

                    • центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере охраны окружающей природной среды (Минприроды) – в отношении объектов, относящихся к первой группе и объектов, находящихся на территории зоны отчуждения, зоны безусловного (обязательного) отселения территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы;
                      • областным, Киевской, Севастопольской городским государственным администрациям, органу исполнительной власти Автономной Республики Крым по вопросам охраны окружающей природной среды или через ЦНАП в отношении объектов второй или третьей группы.

                        "Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух выдается бесплатно в течение 20 рабочих дней со дня поступления заявления и пакета документов", - говорится в сообщении.

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                        Дополнительно

                        В случае необходимости аннулирования разрешения, субъект хозяйствования должен подать заявление с указанием даты выдачи и номера разрешения.

                        Разрешительный орган принимает решение в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления.

                        Основания для отказа в выдаче разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

                        • представление неполного пакета документов;
                          • выявление в документах недостоверных сведений;
                            • получение отрицательного заключения центрального (территориального) органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения, относительно возможности выдачи разрешения на выбросы;
                              • отсутствие сообщения соответствующей областной, Киевской, Севастопольской городских государственных администраций, органа исполнительной власти Автономной Республики Крым по вопросам охраны окружающей природной среды о наличии или отсутствии замечаний общественности относительно выдачи разрешения на выбросы;
                                • применение в соответствии с Законом Украины «О санкциях» к физическим и юридическим лицам, а также юридическим лицам, находящимся под контролем таких физических или юридических лиц, специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в виде прекращения действия или приостановления действия соответствующего разрешения.

                                  Повторное рассмотрение документов осуществляется в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления и документов от субъекта хозяйствования.

                                  Основаниями для отказа в аннулировании разрешения является выявление в заявлении недостоверных сведений.

                                  Справка

                                  Разрешение на выбросы – документ разрешительного характера в сфере охраны атмосферного воздуха, который предоставляет право субъектам хозяйствования эксплуатировать объекты, из которых в атмосферный воздух поступают загрязняющие вещества или их смеси.

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                                  Андрей Кулик

                                  Андрей Кулик

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