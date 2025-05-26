Минприроды обнародовало процедуру выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ: что нужно знать предприятиям
Киев • УНН
Субъекты хозяйствования должны получать разрешение на выбросы. Документ выдается бесплатно в течение 20 дней после подачи заявления с пакетом документов.
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины обнародовало процедуру выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух для стационарных источников. Об этом говорится в официальном сообщении в Telegram-канале ведомства, передает УНН.
Детали
Отмечается, что разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух должны получать все субъекты хозяйствования, объекты которых относятся к:
- первой группе – объекты, которые взяты на государственный учет и имеют производства или технологическое оборудование, на которых должны внедряться экологически безопасные технологии и методы управления;
- второй группе – объекты, которые взяты на государственный учет и не имеют производств или технологического оборудования, на которых должны внедряться экологически безопасные технологии и методы управления;
- третьей группе – объекты, которые не относятся к первой и второй группам.
Документы, которые необходимо собрать, чтобы получить разрешение:
- заявление субъекта хозяйствования или уполномоченного им лица о выдаче разрешения на выбросы (в произвольной форме);
- документы, в которых обосновываются объемы выбросов загрязняющих веществ (бумажная и электронная форма);
- сведения, подтверждающие факт и дату опубликования в местных печатных медиа сообщения о намерении получить разрешение на выбросы;
- сведения о наличии заключения по оценке воздействия на окружающую среду, в котором определена допустимость осуществления планируемой деятельности, которая согласно требованиям Закона Украины "Об оценке воздействия на окружающую среду" подлежит оценке воздействия на окружающую среду;
- сообщение областной, Киевской, Севастопольской городских государственных администраций, органа исполнительной власти Автономной Республики Крым по вопросам охраны окружающей природной среды о наличии или отсутствии замечаний общественности относительно выдачи субъекту хозяйствования разрешения на выбросы;
- доверенность – в случае подачи заявления уполномоченным лицом.
Куда надо подать документы:
- центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере охраны окружающей природной среды (Минприроды) – в отношении объектов, относящихся к первой группе и объектов, находящихся на территории зоны отчуждения, зоны безусловного (обязательного) отселения территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы;
- областным, Киевской, Севастопольской городским государственным администрациям, органу исполнительной власти Автономной Республики Крым по вопросам охраны окружающей природной среды или через ЦНАП в отношении объектов второй или третьей группы.
"Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух выдается бесплатно в течение 20 рабочих дней со дня поступления заявления и пакета документов", - говорится в сообщении.
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Дополнительно
В случае необходимости аннулирования разрешения, субъект хозяйствования должен подать заявление с указанием даты выдачи и номера разрешения.
Разрешительный орган принимает решение в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления.
Основания для отказа в выдаче разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух:
- представление неполного пакета документов;
- выявление в документах недостоверных сведений;
- получение отрицательного заключения центрального (территориального) органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения, относительно возможности выдачи разрешения на выбросы;
- отсутствие сообщения соответствующей областной, Киевской, Севастопольской городских государственных администраций, органа исполнительной власти Автономной Республики Крым по вопросам охраны окружающей природной среды о наличии или отсутствии замечаний общественности относительно выдачи разрешения на выбросы;
- применение в соответствии с Законом Украины «О санкциях» к физическим и юридическим лицам, а также юридическим лицам, находящимся под контролем таких физических или юридических лиц, специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в виде прекращения действия или приостановления действия соответствующего разрешения.
Повторное рассмотрение документов осуществляется в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления и документов от субъекта хозяйствования.
Основаниями для отказа в аннулировании разрешения является выявление в заявлении недостоверных сведений.
Справка
Разрешение на выбросы – документ разрешительного характера в сфере охраны атмосферного воздуха, который предоставляет право субъектам хозяйствования эксплуатировать объекты, из которых в атмосферный воздух поступают загрязняющие вещества или их смеси.
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