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Міндовкілля оприлюднило процедуру видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин: що потрібно знати підприємствам

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Суб’єкти господарювання мають отримувати дозвіл на викиди. Документ видається безоплатно протягом 20 днів після подачі заяви з пакетом документів.

Міндовкілля оприлюднило процедуру видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин: що потрібно знати підприємствам

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оприлюднило процедуру видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для стаціонарних джерел. Про це йдеться в офіційному повідомленні у Telegram-каналі відомства, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря мають отримувати всі суб’єкти господарювання, об’єкти яких належать до:

  • першої групи – об’єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування;
    • другої групи – об’єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування;
      • третьої групи – об’єкти, які не належать до першої і другої груп.

        Документи, які необхідно зібрати, щоб отримати дозвіл:

        • заява суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи про видачу дозволу на викиди (у довільній формі);
          • документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин (паперова та електронна форма);
            • відомості, що підтверджують факт та дату опублікування в місцевих друкованих медіа повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди;
              • відомості щодо наявності висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" підлягає оцінці впливу на довкілля;
                • повідомлення обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища про наявність або відсутність зауважень громадськості щодо видачі суб’єкту господарювання дозволу на викиди;
                  • довіреність – у разі подання заяви уповноваженою особою.

                    Куди треба подати документи:

                    • центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища (Міндовкіллю) – щодо об’єктів, які належать до першої групи та об’єктів, які знаходиться на території зони відчуження, зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
                      • обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища або через ЦНАП щодо об’єктів другої або третьої групи.

                        "Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря видається безоплатно протягом 20 робочих днів з дня надходження заяви та пакета документів", - йдеться у повідомленні.

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                        Додатково

                        У разі необхідності анулювання дозволу, суб’єкт господарювання повинен подати заяву із зазначенням дати видачі та номера дозволу.

                        Дозвільний орган приймає рішення протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви.

                        Підстави для відмови у видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря:

                        • подання неповного пакета документів;
                          • виявлення в документах недостовірних відомостей;
                            • одержання негативного висновку центрального (територіального) органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, щодо можливості видачі дозволу на викиди;
                              • відсутність повідомлення відповідної обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища про наявність або відсутність зауважень громадськості щодо видачі дозволу на викиди;
                                • застосування відповідно до Закону України «Про санкції» до фізичних та юридичних осіб, а також юридичних осіб, які знаходяться під контролем таких фізичних або юридичних осіб, спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) у вигляді припинення дії або зупинення дії відповідного дозволу.

                                  Повторний розгляд документів здійснюється у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дня отримання відповідної заяви та документів від суб’єкта господарювання.

                                  Підставами для відмови у анулюванні дозволу є виявлення в заяві недостовірних відомостей.

                                  Довідка

                                  Дозвіл на викиди – документ дозвільного характеру у сфері охорони атмосферного повітря, який надає право суб’єктам господарювання експлуатувати об’єкти, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини або їх суміші.

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                                  Андрій Кулик

                                  Андрій Кулик

                                  СуспільствоЕкономіка
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