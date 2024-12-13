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Взятка за разрешение на выбросы загрязняющих веществ, разоблачен чиновник КГГА

Взятка за разрешение на выбросы загрязняющих веществ, разоблачен чиновник КГГА

Киев  •  УНН

 • 5089 просмотра

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Чиновник КГГА уличен в систематическом получении взяток за выдачу разрешений на выбросы загрязняющих веществ. Сумма взяток составляла от 1 до 20 тысяч гривен за каждое разрешение.

Руководителю одного из Департаментов Киевской городской госадминистрации сообщено о подозрении в систематическом взяточничестве. По данным Офиса Генпрокурора, он брал взятки у предприятий за выдачу разрешений на выбросы загрязняющих веществ, сообщает УНН.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачено и сообщено о подозрении руководителю одного из Департаментов Киевской городской госадминистрации в систематическом получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)

- говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, чиновник КГГА наладил схему выдачи за деньги разрешений для предприятий на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Такие услуги стоили от 1 до 20 тыс грн.

Для своей сделки он привлек работников подконтрольных субъектов хозяйствования, на банковские карты которых зачислялись средства. В дальнейшем эти средства обналичивали и распределяли между участниками группы.

Сейчас решается вопрос об избрании служащему меры пресечения и отстранении от должности.

Также в ОГП рассказали, что ранее направили в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении трех человек, которые входили в преступную группу. 

Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в воздух ООО «АДМ» будет остановлено: в КГГА объяснили почему этого не сделали раньше7 окт. 2024, 08:35 • 15039 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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