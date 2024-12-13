Взятка за разрешение на выбросы загрязняющих веществ, разоблачен чиновник КГГА
Киев • УНН
Чиновник КГГА уличен в систематическом получении взяток за выдачу разрешений на выбросы загрязняющих веществ. Сумма взяток составляла от 1 до 20 тысяч гривен за каждое разрешение.
Руководителю одного из Департаментов Киевской городской госадминистрации сообщено о подозрении в систематическом взяточничестве. По данным Офиса Генпрокурора, он брал взятки у предприятий за выдачу разрешений на выбросы загрязняющих веществ, сообщает УНН.
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачено и сообщено о подозрении руководителю одного из Департаментов Киевской городской госадминистрации в систематическом получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)
По данным следствия, чиновник КГГА наладил схему выдачи за деньги разрешений для предприятий на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Такие услуги стоили от 1 до 20 тыс грн.
Для своей сделки он привлек работников подконтрольных субъектов хозяйствования, на банковские карты которых зачислялись средства. В дальнейшем эти средства обналичивали и распределяли между участниками группы.
Сейчас решается вопрос об избрании служащему меры пресечения и отстранении от должности.
Также в ОГП рассказали, что ранее направили в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении трех человек, которые входили в преступную группу.
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