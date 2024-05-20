Минобороны утвердило новую политику о человеческом капитале в Силах обороны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  81584 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  104199 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  175897 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  168750 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  189862 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162163 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120975 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125329 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135531 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125677 просмотра

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  356307 просмотра

Минобороны утвердило новую политику о человеческом капитале в Силах обороны

Министерство обороны Украины утвердило новую политику по привлечению и удержанию человеческого капитала в Силах обороны.

Общество •   •  586 просмотра
Минобороны утвердило новую политику о человеческом капитале в Силах обороны

Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются бои возле Старицы и Волчанска, на Купянском - оккупанты пытаются продвинуться вперед

По данным Генштаба, всего на это время оккупанты осуществили 58 попыток вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Еще продолжаются боевые столкновения на 17 участках.

Война •   •  622 просмотра
Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются бои возле Старицы и Волчанска, на Купянском - оккупанты пытаются продвинуться вперед

Уже до конца июня: в приложение "Резерв+" планируют добавить электронные направления на ВВК

До конца июня Министерство обороны планирует перевести взаимодействие с военно-врачебными комиссиями в цифровой формат, что позволит получать направления через приложение без посещения комиссий.

Общество •   •  2462 просмотра
Уже до конца июня: в приложение "Резерв+" планируют добавить электронные направления на ВВК

Новый чип M4 сразу получат не все устройства Apple: что известно

Mac Studio и Mac Pro не получат чип Apple M4 до середины 2025 года, продолжая работать на поколении M2 этого года, тогда как другие Mac, кроме MacBook Air, перейдут на M4 до 2025 года.

Технологии •   •  2289 просмотра
Новый чип M4 сразу получат не все устройства Apple: что известно

Тестовый режим онлайн-кабинета перевозчика: какие функции доступны

Министерство восстановления призывает международных пассажирских перевозчиков присоединиться к тестированию онлайн-кабинета для открытия маршрутов за границу, который имеет целью заменить бумажную процедуру на цифровую и предоставляет различные функции, такие как автоматический обмен данными, построение маршрутов и упрощенная подача документов.

Общество •   •  2554 просмотра
Тестовый режим онлайн-кабинета перевозчика: какие функции доступны

Почти сотня тюленей на одном острове: украинские полярники показали "нашествие" морских котиков

На фоне сезонной миграции украинские полярники на станции "Академик Вернадский" заявили о целом "нашествии" морских котиков. Только на одном острове ученые насчитали более 80 тюленей.

УНН Lite •   •  4704 просмотра
Почти сотня тюленей на одном острове: украинские полярники показали "нашествие" морских котиков

"Брак" за 5000 долларов для выезда за границу: на Львовщине сообщили о подозрении женщине с инвалидностью

Женщина с инвалидностью организовала нелегальное пересечение границы для своего фиктивного мужа за 5000 долларов во Львовской области.

Общество •   •  3647 просмотра
"Брак" за 5000 долларов для выезда за границу: на Львовщине сообщили о подозрении женщине с инвалидностью

Ошибочный статус "в розыске" в приложении "Резерв+": в Минобороны рассказали, что делать

Граждане, которые ошибочно были обозначены как "разыскиваемые" в приложении "Резерв+", могут обратиться в техническую поддержку для исправления данных, и вскоре этот процесс будет автоматизирован без необходимости посещения военных комиссариатов.

Общество •   •  4672 просмотра
Ошибочный статус "в розыске" в приложении "Резерв+": в Минобороны рассказали, что делать

Из-за постоянных воздушных тревог: в Севастополе оккупанты разрешили ученикам не сдавать государственные экзамены

Оккупационные власти Севастополя сделали государственные экзамены в этом году добровольными для школьников из-за угрозы ракетного обстрела города.

Общество •   •  5546 просмотра
Из-за постоянных воздушных тревог: в Севастополе оккупанты разрешили ученикам не сдавать государственные экзамены

Цена биткоина держится на уровне 67 тыс. долл. на фоне ожиданий новых сигналов ФРС

Цена биткоина оставалась в ограниченном диапазоне около $67 000 на фоне осторожности относительно перспектив процентных ставок в США, тогда как альткоины, такие как Ethereum и XRP, демонстрировали смешанную динамику.

Экономика •   •  4875 просмотра
Цена биткоина держится на уровне 67 тыс. долл. на фоне ожиданий новых сигналов ФРС