Минобороны утвердило новую политику о человеческом капитале в Силах обороны

Министерство обороны Украины утвердило новую политику привлечения и удержания человеческого капитала в Силах обороны. Этот стратегический документ нацелен на выполнение требований совместимости с НАТО в оборонной сфере и кардинально меняет подход государства к человеку в Силах обороны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что новой политикой закладываются основы человекоцентрической системы управления персоналом и развития управленческой культуры в силах обороны.

Она создает глобальную систему, начиная от формирования оборонного сознания и реформы социальной сферы и ветеранской политики, заканчивая качественными изменениями денежного обеспечения и обновленной системой здравоохранения.

Работа над формированием политики началась осенью прошлого года. Мы использовали лучший опыт западных партнеров, адаптируя его под украинские реалии. Над политикой работали специалисты из комитета по вопросам кадрового менеджмента Министерства обороны, стратегические советники НАТО и представители общественного сектора. Искренне благодарна всем привлеченным к этой важной работе. Реализация этой политики изменит украинское войско, сделает его более эффективным и современным, - отметила заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

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