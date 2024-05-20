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Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
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Минобороны утвердило новую политику о человеческом капитале в Силах обороны
Министерство обороны Украины утвердило новую политику по привлечению и удержанию человеческого капитала в Силах обороны.
Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются бои возле Старицы и Волчанска, на Купянском - оккупанты пытаются продвинуться вперед
По данным Генштаба, всего на это время оккупанты осуществили 58 попыток вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Еще продолжаются боевые столкновения на 17 участках.
Уже до конца июня: в приложение "Резерв+" планируют добавить электронные направления на ВВК
До конца июня Министерство обороны планирует перевести взаимодействие с военно-врачебными комиссиями в цифровой формат, что позволит получать направления через приложение без посещения комиссий.
Новый чип M4 сразу получат не все устройства Apple: что известно
Mac Studio и Mac Pro не получат чип Apple M4 до середины 2025 года, продолжая работать на поколении M2 этого года, тогда как другие Mac, кроме MacBook Air, перейдут на M4 до 2025 года.
Тестовый режим онлайн-кабинета перевозчика: какие функции доступны
Министерство восстановления призывает международных пассажирских перевозчиков присоединиться к тестированию онлайн-кабинета для открытия маршрутов за границу, который имеет целью заменить бумажную процедуру на цифровую и предоставляет различные функции, такие как автоматический обмен данными, построение маршрутов и упрощенная подача документов.
Почти сотня тюленей на одном острове: украинские полярники показали "нашествие" морских котиков
На фоне сезонной миграции украинские полярники на станции "Академик Вернадский" заявили о целом "нашествии" морских котиков. Только на одном острове ученые насчитали более 80 тюленей.
"Брак" за 5000 долларов для выезда за границу: на Львовщине сообщили о подозрении женщине с инвалидностью
Женщина с инвалидностью организовала нелегальное пересечение границы для своего фиктивного мужа за 5000 долларов во Львовской области.
Ошибочный статус "в розыске" в приложении "Резерв+": в Минобороны рассказали, что делать
Граждане, которые ошибочно были обозначены как "разыскиваемые" в приложении "Резерв+", могут обратиться в техническую поддержку для исправления данных, и вскоре этот процесс будет автоматизирован без необходимости посещения военных комиссариатов.
Из-за постоянных воздушных тревог: в Севастополе оккупанты разрешили ученикам не сдавать государственные экзамены
Оккупационные власти Севастополя сделали государственные экзамены в этом году добровольными для школьников из-за угрозы ракетного обстрела города.
Цена биткоина держится на уровне 67 тыс. долл. на фоне ожиданий новых сигналов ФРС
Цена биткоина оставалась в ограниченном диапазоне около $67 000 на фоне осторожности относительно перспектив процентных ставок в США, тогда как альткоины, такие как Ethereum и XRP, демонстрировали смешанную динамику.