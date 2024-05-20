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Міноборони затвердило нову політику про людський капітал у Силах оборони

Міноборони затвердило нову політику про людський капітал у Силах оборони

Київ • УНН

 • 86939 перегляди

Міністерство оборони України затвердило нову політику щодо залучення та утримання людського капіталу в Силах оборони.

Міністерство оборони України затвердило нову політику залучення та утримання людського капіталу в Силах оборони. Цей стратегічний документ націлений на виконання вимог взаємосумісності з НАТО в оборонній сфері та кардинально змінює підхід держави до людини в Силах оборони. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що новою політикою закладаються  основи людиноцентричної системи управління персоналом та розвитку управлінської культури у силах оборони.

Вона створює глобальну систему, починаючи від формування оборонної свідомості та реформи соціальної сфери та ветеранської політики, закінчуючи якісними змінами грошового забезпечення та оновленою системою охорони здоров’я.  

Робота над формуванням політики розпочалася восени минулого року. Ми використали найкращий досвід західних партнерів, адаптуючи його під українські реалії. Над політикою працювали спеціалісти з комітету з питань кадрового менеджменту Міністерства оборони, стратегічні радники НАТО та представники громадського сектору. Щиро вдячна всім залученим до цієї важливої роботи. Реалізація цієї політики змінить українське військо, зробить його ефективнішим та сучасним,

- наголосила заступник Міністра оборони України Наталія Калмикова.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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