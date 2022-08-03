Минобороны Тайваня заявило, что китайские учения вторглись на территорию острова

Детали

Министерство обороны Тайваня заявило, что остров будет твердо защищать свою безопасность, будет противостоять любым шагам, "нарушающим территориальный суверенитет", и будет повышать уровень своей боевой готовности, руководствуясь принципом не призывать к войне.

В ходе пресс-конференции в среду министерство обороны добавило, что Китай продолжает вести психологическую войну против Тайваня и что граждане не должны верить слухам и сообщать правительству о каких-либо фейковых новостях.

Дополнение

На Тайване 2 августа приземлился самолет Нэнси Пелоси. Она прибыла туда, несмотря на предостережения Китая, который считает остров своим.

На фоне этого минобороны Китая пообещало "целевые военные операции", а армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.