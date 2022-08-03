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Минобороны Тайваня заявило, что китайские учения вторглись на территорию острова

Минобороны Тайваня заявило, что китайские учения вторглись на территорию острова

Киев • УНН

 • 144013 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Министерство обороны Тайваня заявило в среду, что китайские военные учения нарушили правила Организации Объединенных Наций, вторглись в территориальное пространство Тайваня и являются блокадой его неба и моря на фоне высокой напряженности, когда спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посещает остров, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство обороны Тайваня заявило, что остров будет твердо защищать свою безопасность, будет противостоять любым шагам, "нарушающим территориальный суверенитет", и будет повышать уровень своей боевой готовности, руководствуясь принципом не призывать к войне.

В ходе пресс-конференции в среду министерство обороны добавило, что Китай продолжает вести психологическую войну против Тайваня и что граждане не должны верить слухам и сообщать правительству о каких-либо фейковых новостях.

Дополнение

На Тайване 2 августа приземлился самолет Нэнси Пелоси. Она прибыла туда, несмотря на предостережения Китая, который считает остров своим.

На фоне этого минобороны Китая пообещало "целевые военные операции", а армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. 

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