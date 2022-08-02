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Китай розпочне «точкову військову операцію» через візит Пелосі

Китай розпочне «точкову військову операцію» через візит Пелосі

Київ • УНН

 • 256527 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Китайські військові приведені у стан підвищеної бойової готовності та розпочнуть «точкову військову операцію» у відповідь на візит спікера Палати представників США Пелосі на Тайвань, повідомило у вівторок увечері міністерство оборони Китаю, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Окремо командування Східного округу Народно-визвольної армії Китаю заявило, що з вечора вівторка проводитиме спільні військові операції поблизу Тайваню.

Навчання включатимуть спільні повітряні та морські навчання на півночі, південному заході та південному сході Тайваню, дальні бойові стрільби в Тайванській протоці та випробувальні пуски ракет у море на схід від Тайваню, повідомило командування.

Міністерство оборони не надало подробиць про те, що включатимуть «точкові» бойові дії, і чи будуть вони відокремлені від навчань, оголошених Східним командуванням раніше.

Китайські військові проведуть бойові стрільби та інші навчання навколо Тайваню з 4 по 7 серпня.

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