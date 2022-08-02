Китай начнет «точечную военную операцию» из-за визита Пелоси

Детали

Отдельно командование Восточного округа Народно-освободительной армии Китая заявило, что с вечера вторника будет проводить совместные военные операции вблизи Тайваня.

Обучение будет включать совместные воздушные и морские учения на севере, юго-западе и юго-востоке Тайваня, дальние боевые стрельбы в Тайванском проливе и испытательные пуски ракет в море к востоку от Тайваня, сообщило командование.

Министерство обороны не предоставило подробностей о том, что будут включать «точечные» боевые действия, и будут ли они отделены от учений, объявленных Восточным командованием ранее.

Китайские военные проведут боевые стрельбы и другие учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.